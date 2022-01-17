Вже колишній головний тренер Дженоа Андрій Шевченко не буде поспішати шукати нову роботу. Фахівець хоче взяти невелику творчу паузу.

Раніше лунали чутки, що Андрій Шевченко може стати на тренерський місток збірної Польщі. Звільнення з Дженоа підвищило шанси на такий розвиток його кар'єри.

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Втім, зараз шанси українця очолити "Кадру" не такі великі. Адам Навалка, який працював з Польщею з 2013 по 2018 рік, став головним претендентом на цю посаду. Окрім того, Шевченко не проти трішки перепочити після стресової роботи в Дженоа, де він пропрацював лише 2 місяці.

Нагадаємо, "грифони" вирішили попрощатися з Шевченком після кубкового матчу з Міланом (1:3). Під керівництвом Шевченка Дженоа зіграла 11 матчів, в яких здобула лише 1 перемогу (в Кубку над Салернітаною) та зазнала 7 поразок.

Раніше боси Дженоа запевняли, що будують довготривалий проєкт та готові навіть до вильоту в Серію В. Але реальність показала, що ані плану, ані стратегію у нових власників клубу немає.