Голкіпер Ворскли та збірної України Дмитро Різник може продовжити кар'єру в донецькому Шахтарі. "Гірники" роблять спроби підписати молодого таланта.

Як розповів журналіст Ігор Циганик, Європа – не єдиний варіант розвитку кар'єри Дмитра Різника. Бачити молодого та надійного голкіпера у своїх рядах хоче донецький Шахтар.

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Андрій Пятов наближається до завершення кар'єри, а Анатолію Трубіну потрібен сильний конкурент.

Найімовірнішим продовженням кар'єри Різника може стати Шахтар. Вони справді дуже цікавляться цим воротарем. Інтерес не зник,

– запевнив Циганик.

За оцінкою порталу Transfermarkt, потенційним покупцям треба викласти за Різника як мінімум 2 мільйони євро. Цього року 22-річний голкіпер дебютував у складі національної збірної.

У 17 матчах УПЛ Різник пропустив 17 голів. На зимову перерву Ворскла пішла на 5 місці в турнірній таблиці.