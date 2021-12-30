Как рассказал журналист Игорь Цыганик, Европа – не единственный вариант развития карьеры Дмитрия Ризныка. Видеть молодого и надежного голкипера в своих рядах хочет донецкий Шахтер.

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Андрей Пятов близится к завершению карьеры, а Анатолию Трубину нужен сильный конкурент.

Самым вероятным продолжением карьеры Ризныка может стать Шахтер. Они действительно очень интересуются этим вратарем. Интерес не исчез,

– заверил Цыганык.

По оценке портала Transfermarkt, потенциальным покупателям нужно выложить за Ризныка минимум 2 миллиона евро. В этом году 22-летний голкипер дебютировал в составе сборной.

В 17 матчах УПЛ Ризнык пропустил 17 голов. На зимний перерыв Ворскла ушла на 5 месте в турнирной таблице.