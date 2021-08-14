Шабанов залишиться в Динамо – трансферу завадила травма "збірника" Попова

14 серпня 2021 , 15:50
Читать новость на русском

Джерело:

УПЛ

Захисник Динамо Денис Попов переніс операцію на хрестоподібних зв'язках коліна та вибув на 6 місяців. Через це Артем Шабанов не зможе перейти в інший клуб.

Київське Динамо дозаявило центрального захисника Артема Шабанова. Раніше київський клуб не вносив його в список, адже хотів віддати в оренду.

Цікаво Треба знайти своє місце, – тренер Бенфіки Жезуш розповів, чого чекає від Яремчука

Головним претендентом на гравця був СК Дніпро-1, також повернути Шабанова була готова варшавська Легія. Зміни у плани киян та футболіста внесла серйозна травма Дениса Попова. 

Відтак, щонайменше до Нового року Артем Шабанов буде захищати кольори столичного клубу. 

Також зазначимо, що Шабанов у заявці Динамо зайняв місце саме Дениса Попова. 

Минулий сезон Артем провів у складі Легії, яка стала чемпіоном Польщі, але польському клубу забракло грошей, щоб викупити футболіста. 

Кінець історії: Ребров не зміг домовитися з шейхами та не очолить збірну України
Автор: Ярослав Сиваківський