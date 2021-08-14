Шабанов залишиться в Динамо – трансферу завадила травма "збірника" Попова
Джерело:УПЛ
Захисник Динамо Денис Попов переніс операцію на хрестоподібних зв'язках коліна та вибув на 6 місяців. Через це Артем Шабанов не зможе перейти в інший клуб.
Київське Динамо дозаявило центрального захисника Артема Шабанова. Раніше київський клуб не вносив його в список, адже хотів віддати в оренду.
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Головним претендентом на гравця був СК Дніпро-1, також повернути Шабанова була готова варшавська Легія. Зміни у плани киян та футболіста внесла серйозна травма Дениса Попова.
Відтак, щонайменше до Нового року Артем Шабанов буде захищати кольори столичного клубу.
Також зазначимо, що Шабанов у заявці Динамо зайняв місце саме Дениса Попова.
Минулий сезон Артем провів у складі Легії, яка стала чемпіоном Польщі, але польському клубу забракло грошей, щоб викупити футболіста.Кінець історії: Ребров не зміг домовитися з шейхами та не очолить збірну України