Київське Динамо дозаявило центрального захисника Артема Шабанова. Раніше київський клуб не вносив його в список, адже хотів віддати в оренду.

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Головним претендентом на гравця був СК Дніпро-1, також повернути Шабанова була готова варшавська Легія. Зміни у плани киян та футболіста внесла серйозна травма Дениса Попова.

Відтак, щонайменше до Нового року Артем Шабанов буде захищати кольори столичного клубу.

Також зазначимо, що Шабанов у заявці Динамо зайняв місце саме Дениса Попова.

Минулий сезон Артем провів у складі Легії, яка стала чемпіоном Польщі, але польському клубу забракло грошей, щоб викупити футболіста.