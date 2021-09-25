Голкіперу Шахтаря Анатолію Трубіну лише 20 років, але він вже встиг не лише стати основним у складі "гірників", а й дебютувати за національну команду. Перший виклик табір "жовто-синіх" запам'ятався йому назавжди.

Як розповів молодий талант, по приїзду в збірну Андрій Шевченко його тепло привітав, але особливих настанов не давав. Втім, додаткових слів для мотивації тодішньому наставнику шукати не доводилось, адже футболіст сам розумів усю відповідальність.

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Мандраж був, у мене аж серце вискакувало. Такий рівень, грають найкращі, а ти потрапляєш сюди. Це мандраж разом із радістю, бо ти потрапив у таку команду і хочеш ще більшого,

– розповів Трубін.

Також Анатолій відзначив високу інтенсивність воротарських тренувань у національній команді. Тренування перед іграми збірних не відрізняються від зборів перед сезоном.

Нагадаємо, Трубін на старті сезону отримав травму, тому ще не приїжджав у збірну після того, як її очолив Олександр Петраков.