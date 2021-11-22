Шевченко відзначив бажання своїх гравців здобути залікові бали у грі з сильним суперником. "Грифонам" не могли допомогти багато важливих виконавців, але їм вдавалося тримати оборону майже весь матч.

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Наступного тижня лікарі не зможуть повернути в обойму жодного виконавця, тому наступний матч Дженоа буде змушена провести у тому ж складі.

Шевченко бачить у своїх гравцях солідність та єдність, але для того, щоб зберегти прописку у Серії А, команді потрібно попрацювати над багатьма аспектами.

Бачу, що у Серії А є команди, які намагаються будувати гру через оборону, залучаючи голкіпера та контролюючи гру. Очевидно, що це не завжди може відбуватися із сильнішими командами. Я бачив багато хороших матчів від інших команд. У цьому плані Серія А сильно зросла,

– сказав Шевченко.

Наступний матч Дженоа проведе у неділю, 28 листопада. Команда Шевченка зіграє на виїзді проти Удінезе.