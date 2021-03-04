Головним тренером збірної Сербії призначено Драгана Стойковіча.

Збірна Сербії оголосила ім'я нового тренера національної команди. Ним став 56-річний Драган Стойковіч.

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Контракт нового функціонера розрахований на 3 роки. Стойковіч став наступником Любіші Тумбаковіча, під керівництвом якого "орли" пролетіли повз Євро-2020: спочатку програли кваліфікаційну групу Україні та Португалії, а потім не впоралися із Шотландією в матчах на виліт. Місце у Лізі В не врятувало Тумбаковіча від звільнення.

Свою ігрову футбольну кар'єру Драган Стойковіч провів, граючи за Раднічкі, Црвену Звезду, Марсель, Верону та Нагоя Грампус. У складі збірної Югославії він провів 84 матчі та забив 15 голів.

Тренерську кар'єру почав у Нагоя Грампус (2008-2013), а з 2015-го по 2019-й працював у китайському Гуанчжоу Фулі.