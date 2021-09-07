Сенсаційна протекція: глава Офісу президента Єрмак брав участь в переговорах Реброва з Аль-Айном

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров намагався розірвати контракт з клубом та очолити збірну України після відходу Андрія Шевченка. Над переходом фахівця працював навіть глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Як стало відомо ведучим програми "ТаТоТаке", Андрій Єрмак був одним з учасників переговорів між Ребровом та Аль-Айном. Яку роль в переговорах виконував глава Офісу президента – джерело не повідомляє.

До речі Шевченко спростував чутки про можливість очолити сенсаційну збірну

Нагадаємо, після того, як Шевченко та УАФ не продовжили співпрацю, Сергій Ребров був головним кандидатом на пост головного тренера збірної України.

Щоправда, здійснити задум фахівцеві не вдалося. 6 червня він підписав контракт з Аль-Айном, який не хотів відпускати Реброва перед самим чемпіонатом. Агенти, які отримали комісійні за перехід фахівця в Емірати, теж не захотіли повертати гроші. У підсумку головну команду країни довірили Олександру Петракову.