Как стало известно ведущим программы "ТаТоТаке", Андрей Ермак был одним из участников переговоров между Ребровым и Аль-Айном. Какую роль в переговорах выполнял глава Офиса президента – источник не сообщает.

Кстати Шевченко опроверг слухи о возможности возглавить сенсационную сборную

Напомним, после того, как Шевченко и УАФ не продлили сотрудничество, Сергей Ребров был главным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины.

Правда, осуществить замысел специалисту не удалось. 6 июня он подписал контракт с Аль-Айном, который не хотел отпускать Реброва перед самым чемпионатом. Агенты, получившие комиссионные за переход специалиста в Эмираты, тоже не захотели возвращать деньги. В итоге главную команду страны доверили Александру Петракову.