Сенсація року: легендарний Роберто Карлос може очолити скромну збірну

Колишній захисник Реала та збірної Бразилії Роберто Карлос може відновити тренерську кар'єру. Зірці запропонують спробувати свої сили у збірній Косово.

Збірна Косово попрощалася з Бернаром Шалландом та розглядає нових кондидатів на посаду. У списку претендентів є легендарний Роберто Карлос.

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Для "дарданців" такий крок може бути доволі ризикованим. Роберто Карлос не тренує вже з 2015 року. У його доробку – лише скромна пригода з Делі Дінамос.

Його конкурентами у битві за посаду тренера Косово є Вальтер Дзенга і Джанні Де Б'язі. Також повернутися після виходу на пенсію може Фелікс Магат.

Зазначимо, що збірна Косово втратила шанси вийти на ЧС-2022, тому новий тренер матиме багато часу для побудови гри команди.