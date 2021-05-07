Селезньов не перейде в СК Дніпро-1: чітка заява президента клубу

Український форвард Євген Селеньов не може знайти нового клубу. Схоже на те, що побити рекорд УПЛ йому буде вкрай важко.

Президент Дніпра-1 Юрій Береза прокоментував чутки про те, що Селезньов може приєднатися до його команди. Футболіста погубила витівка в матчі УПЛ.

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"Селезньова точно не буде в СК Дніпро-1. Він висловив думку, що хотів би закінчити на Метеорі, прощальний матч зіграти з нами.

Але потім витівка ця його в матчі Колоса (Євген забив у ворота СК Дніпро-1 та присвятив гол старому Дніпру)... Для мене він пропав, більше його немає", – сказав Береза.

Нагадаємо, Євген мріє побити рекорд забитих голів в УПЛ. Для цього йому треба відзначитися в українському чемпіонаті ще 8 разів. Втім, наразі жоден клуб УПЛ не спішить підписувати контракт з футболістом.