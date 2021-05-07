Президент Днепра-1 Юрий Береза прокомментировал слухи о том, что Селезнев может присоединиться к его команде. Футболиста погубила выходка в матче УПЛ.

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"Селезнева точно не будет в СК Днепр-1. Он выразил мнение, что хотел бы закончить на Метеоре, прощальный матч сыграть с нами.

Но потом затея эта его в матче Колоса (Евгений забил в ворота СК Днепр-1 и посвятил гол старом Днепру)... Для меня он пропал, больше его нет", – сказал Береза.

Напомним, Евгений мечтает побить рекорд забитых голов в УПЛ. Для этого ему надо отличиться в украинском чемпионате еще 8 раз. Впрочем, пока ни один клуб УПЛ не спешит подписывать контракт с футболистом.



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