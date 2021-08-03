У матчі 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції все йшло до серії післяматчевих пенальті. На випадок лотерії в Андрія Шевченка був список 5-ти виконавців, які мали виконати удар.

До речі Зниження зарплати вдвічі: стало відомо, чому Шевченко не захотів залишатися в збірній

Перша четвірка виконавців виглядає прогнозовано – Зінченко, Маліновський, Циганков та Безус. Під запитанням був п'ятий виконавець: Шевченко обирав між Довбиком та Забарним. 18-річний захисник Динамо класно виконував пенальті на тренуваннях, що дозволило йому увійти в цей список.

На щастя, гол Довбика на 120-й хвилині подарував Україні путівку в наступний етап. Цей гол привернув увагу до форварда, і тепер з ним полюють європейські клуби.