На думку Сабо, Кіпр – посередня збірна, з якою у підопічних Шевченка не повинно виникнути жодних труднощів.

До речі Україна зіграє на Євро-2020 в новій формі з гаслом "Слава Україні" та картою з Кримом

Чекаю багато забитих м'ячів. Склад повинен трошки змінитися – Олександр Зінченко і Марлос повинні грати з перших хвилин. Від цього нікуди не дітися, нам потрібно пробувати склад і тактику, які будуть на Нідерланди, – сказав Сабо.

Нагадаємо, завершальний спаринг перед стартом Євро-2020 збірна України проведе вже у понеділок, 7 червня, у Харкові проти Кіпру. Стартовий свисток пролунає о 19:00.