Руслан Ротань оголосив склад "молодіжки" на найближчий збір

У переліку молодіжної команди 24 виконавці. Крім того, сформовано резервний список, що складається з 13 футболістів.

Черговий тренувальний збір стартує 24 травня. Триватиме він до 3 червня.

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У його рамках "молодіжка" візьме участь у Турнірі Валерія Лобановського (розпочнеться 26 травня), а згодом проведе спаринг у Туреччині (2 червня).

Наставник "синьо-жовтих" Руслан Ротань на другий у цьому році етап підготовки викликав 24 футболістів.

Воротарі: Валентин Моргун (Динамо Київ), Микита Турбаєвський (Шахтар Донецьк), Кирило Фесюн (Колос Ковалівка).

Захисники: Денис Кузик, Костянтин Вівчаренко, Данило Скорко (всі – Динамо Київ), Олександр Драмбаєв, Назарій Муравський (обидва – Маріуполь), Олександр Мельник (Олександрія), Максим Таловєров (Динамо, Чехія).

Півзахисники: Володимир Бражко (Динамо Київ), Арсеній Батагов, Олександр Назаренко, Єгор Ярмолюк (усі – Дніпро-1), Данило Алефіренко (Зоря Луганськ), Михайло Мудрик (Шахтар Донецьк), Богдан Білошевський (Десна Чернігів), Олег Очеретько (Маріуполь), Іван Желізко (Валмієра, Латвія).

Нападники: Владислав Супряга, Владислав Ванат (обидва – Динамо Київ), Данило Сікан (Маріуполь), Богдан В'юнник (Шахтар Донецьк), Микола Кухаревич (Рух Львів).

Резервний список

​Дмитро Мацапура (Зоря Луганськ), Марк Мампассі (Маріуполь), Ігор Снурніцин (Олімпік Донецьк), Микола Михайленко, Назар Волошин (обидва — Динамо Київ), Данило Кравчук (Ворскла Полтава), Дмитро Шамич, Євгеній Ісаєнко (обидва – Колос Ковалівка), Артур Ременяк (Львів), Ростислав Лях, Остап Притула, Іван Литвиненко (усі – Рух Львів), Дмитро Криськів (Металіст 1925 Харків).