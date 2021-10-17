Український хавбек Віктор Коваленко відзначився голом та асистом у матчі чемпіонату проти Салернітани. Цей поєдинок став для нього першим в основі після травми.

Матч склався для Віктора максимально вдало. Його команда перед перервою програвала, але він своїм голом та результативним пасом приніс Спеції перемогу.

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Ця звитяга стала лише другою у сезоні для його команди, але Коваленко вірить, що це лише початок успішного шляху.

Було важливо виграти перший матч тут, на нашому стадіоні. Я дуже радий і своєму першому голу, і особливо трьом очкам для Спеції. Ми повинні продовжувати рухатися в такому ж ритмі,

– сказав футболіст.

Зазначимо, що портал WhoScored визнав Віктора найкращим гравцем матчу у складі Спеції. Після 8 турів його команда має в активі лише 7 очок та перебуває на 15 місці у турнірній таблиці.