Матч сложился для Виктора максимально удачно. Его команда перед перерывом проигрывала, но он своим голом и результативным пасом принес Специи победу.

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Эта победа стала лишь второй в сезоне для его команды, но Коваленко верит, что это только начало успешного пути.

Было важно выиграть первый матч здесь, на нашем стадионе. Я очень рад и своему первому голу, и особенно трем очкам для Специи. Мы должны продолжать двигаться в том же ритме,

– сказал футболист.

Отметим, что портал WhoScored признал Виктора лучшим игроком матча в составе Специи. После 8 туров его команда имеет в активе лишь 7 очков и находится на 15 месте в турнирной таблице.