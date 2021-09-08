Звездное усиление: Чехия вызвала голкипера Манчестер Юнайтед на матч с Украиной
8 сентября 2021 , 10:55Читати новину українською
Источник:Федерація футболу Чехії
Уже сегодня, 8 сентября, Чехия и Украина проведут товарищеский матч в Пльзене. Перед игрой хозяева внесли изменения в свою заявку.
21-летний голкипер Манчестер Юнайтед Матей Коварж получил дебютный вызов в сборную Чехии. Молодой вратарь заменит основного стража ворот Томаша Вацлика, который получил травму в матче с Бельгией.
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Отметим, что Матей пока не сыграл за основу "красных дьяволов" ни одного матча. Он перешел в ряды манкунианцев из чешского Словацко, а вторую часть сезона 2020/21 провел в аренде в Свиндоне.
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