Зубков помог Ференцварошу преодолеть Гонвед: вингер сборной потерял статус игрока основы

В 6-м туре чемпионата Венгрии Ференцварош минимально обыграл Гонвед. К победе присоединился и Александр Зубков, но украинец входил в игру со скамейки запасных.

Чемпионат Венгрии 2021/22, 6-й тур

Гонвед – Ференцварош – 0:1

Гол: Нгуен, 16

Удаление: Ботка, 23 (Ференцарош)

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Бывшая команда Сергея Реброва не без труда одержала победу над Гонведом. На старте игры чемпион Венгрии забил гол, но уже вскоре остался в меньшинстве и был вынужден доигрывать матч вторым номером.

Александр Зубков вышел на поле после удаления Ботки. Сейчас вингер сборной Украины не может похвастаться статусом игрока основного состава.

Ференцварош после 4 сыгранных матчей имеет 9 очков и находится в верхней части турнирной таблицы.