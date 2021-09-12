Легия неудачно стартовала в новом сезоне – два поражения в четырех турах. Поэтому перед поездкой во Вроцлав рассчитывала на благоприятный исход. Шленск еще не проигрывал, а три из четырех поединков свел вничью.
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Игорь Харатин после возвращения из лагеря национальной команды начал матч на скамейке запасных. На 67-й минуте тренерский штаб гостей бросил в бой дебютанта. Однако выход украинца оказался неудачным. На 83-й минуте Игорь получил желтую карточку.
А уже за мгновение Виктор Гарсия забил гол, который принес победу Шленску. После подачи углового лайнсмен поднял флажок, однако главный арбитр игру продолжил. Футболисты Легии остановились, а игрок вроцлавской команды пробил Артура Боруца.
После пяти туров Легия балансирует на грани зоны вылета с шестью очками.
Обзор матча
Чемпионат Польши, 7 тур
Шленск – Легия 1:0
Гол: Виктор Гарсия, 84.