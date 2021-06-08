Зубков напоминает молодого Луиса Суареса, – эксперт подробно оценил сборников перед Евро-2020

Экс-игрок сборной Украины, а ныне эксперт телеканалов "Футбол" Евгений Левченко поделился ожиданиями от Евро-2020. В частности, эксперт, который в свое время выступал в Нидерландах, спрогнозировал ход событий стартового поединка "сине-желтых" на турнире.

О Зинченко

Я рад, что Зинченко вернулся на поле и показал, что готов к игре. Александр выглядел легко и действовал эффективно. Для него важно отдохнуть перед чемпионатом Европы, особенно психологически. Важно, чтобы к матчу с Нидерландами и Зинченко, и Малиновский были в тонусе, ведь они – ключевые футболисты сборной Украины. Что касается "физики" Зинченко, то не стоит за него бояться. Думаю, Саша сейчас в отличной форме.

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О Ярмоленко

Он и Яремчук приятно удивили в спарринге с Кипром. Очень важно, что они забили – это придаст уверенности обоим.

Вспомните только эмоции Андрея, когда он реализовал пенальти. Заметно было, что Ярмоленко сильно переживал, и этот гол должен его вдохновить.

Сборная Украины в целом выполнила огромный объем работы и сумела использовать разницу в классе. Победа над Кипром – это удачный контрольный выстрел перед серьезным испытанием.

О Зубкове

Очень мне понравился. Я приятно удивлен, как он изменился в последнее время. Национальной команде не хватало такого вот настырного футболиста. Ему может и не хватает техники, но благодаря борьбе, желанию, настойчивости, спортивной наглости Зубков решает на поле много. Он напоминает мне молодого Луиса Суареса. На Евро-2020 Александр Зубков может оказаться очень кстати для нас.

О Степаненко

Заметно, что у него нет привычной мобильности. Думаю, в поединке с Нидерландами мы его не увидим. Рано еще Тарасу участвовать в таких серьезных сражениях. Но даже до стартовой игры Евро-2020 еще есть время – пять дней подготовки. Посмотрим, в каком состоянии к 13 июня подойдет Степаненко, но мне кажется, что с ним тренерский штаб "сине-желтых" рисковать не станет.

О реализации

Я Шевченко прекрасно понимаю. Тренер хочет, чтобы команда использовала даже каждый полумомент. Однако, относительно того, что сборная Нидерландов не позволит много создавать у своих ворот, я не согласен.

Судя по последним спаррингам голландцев – с Шотландией и Грузией, оборона "оранжевых" не выглядит супернадежной. Шотландцы забили им два гола, а грузины пусть и не поразили ворота, но имели много голевых моментов. Считаю, что если сборная Нидерландов станет и в дальнейшем играть по схеме 5-3-2, у нас будут шансы на успех.

Де Йонг и Вейналдум не очень уверенно действуют сейчас в своих зонах, и голландцам очень не хватает Де Лигта. Да, последний спарринг – с Грузией, "оранжевые" легко выиграли, но более показательным можно считать матч с Шотландией.

О Яремчуке

Он – наш главный форвард. Яремчука, конечно, можно и влево на позицию сместить, но лучше его ставить на острие. Роману, бесспорно, нужно еще подтянуть реализацию, но главное – моменты у него есть, и вполне достаточно.

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О матче с Нидерландами

Украина даст бой Нидерландам. Индивидуально голландцы сильнее, но командно, тактически этого соперника можно придавить.

Важно не пропустить первыми. Хочу заметить, что эта команда Де Бура – абсолютно не топовая. Когда же еще обыгрывать такую сборную Нидерландов, как не сейчас?

Минимально я рассчитываю на ничью, но как бонус – победу, но в целом нужно помнить, что соперник в стартовом поединке Евро-2020 все-таки сильнее сборной Украины.