Зозуля нашел себе новый клуб – неожиданное продолжение карьеры украинца

Украинский нападающий Роман Зозуля не будет переходить в Алькоркон, фанаты которого обвинили его в фашизме из-за помощи украинской армии. Футболист нашел себе другое место трудоустройства.

Бывший нападающий Днепра и сборной Украины Роман Зозуля продолжит свою футбольную карьеру в португальском Эшториле.

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Сообщается, что контракт 31-летнего форварда с канарейками рассчитан на один год, до июня 2022 года.

Отметим, Эшторил триумфально вернулся в высший дивизион Португалии. Зозуля предыдущие 4 года провел в Альбасете. Он мог остаться в Сегунде после вылета своей команды, но фанаты Алькоркона выступили категорически против трансфера украинца.