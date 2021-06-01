Зозуля покинул Альбасете, который вылетел из Сегунды – форвард может вернуться в Украину

Бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля будет искать новое место трудоустройства.

По итогам сезона 2020/21 Альбасете понизился в классе. Зозуля сыграл за команду 37 матчей, но забил всего 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Форвард решил не продолжать сотрудничество с клубом и искать себе новое место работы.

Вот и заканчивается прекрасная история, которая длилась четыре года, четыре замечательных года! Пишу это сообщение со слезами на глазах, с болью в душе, потому что мы разочаровали наш город и наших поклонников. Я хочу попросить прощения, поскольку мы не могли реализовать ваши ожидания. Я просто надеюсь и уверен, что Альбасете скоро вернется в Сегунду, – написал Роман.

В испанский клуб Роман пришел в 2017 году и был стабильным граигроком основы. Ранее звучали слухи, что он продолжит карьеру в украинском чемпионате.