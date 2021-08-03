Снижение зарплаты вдвое: стало известно, почему Шевченко не захотел оставаться в сборной

Украинская ассоциация футбола хотела продолжить сотрудничество с Андреем Шевченко и его штабом. Но условия нового договора не понравились специалисту.

После лучшего результата на Евро в истории сборной Украины Украинская ассоциация футбола предложила Андрею Шевченко и его штабу продлить контракт. Но камнем преткновения для Шевченко и УАФ стали деньги, точнее, существенное снижение зарплаты тренеров.

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Шевченко не просил о повышении зарплаты, а хотел просто оставить ее на прежнем уровне – 700 тысяч евро в год. По непонятным причинам УАФ не захотела удовлетворять этих финансовых требований и предложила сокращение зарплатных ведомостей Шевченко и его штаба вдвое. Мотивация – специалисты проводят в Украине мало времени. Ответ на вопрос, зачем им проводить в Украине больше времени и как это повлияет на результат, вряд ли когда прозвучит.

Такая существенная корректировка условий договора не устроила Шевченко, поэтому он решил не продлевать контракт, который был подписан по схеме 1 + 1,5 года.

Согласно информации СМИ, в настоящее время главными претендентами на вакантное место тренера сборной Украины являются Мирон Маркевич и Сергей Ребров, а также иностранцы Джанни Де Бьязи и Юрген Клинсманн.