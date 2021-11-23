Зинченко стал целью самого богатого клуба мира – когда состоится трансфер

Ньюкасл активно работает над тем, чтобы усилить команду в зимнее трансферное окно. Новые владельцы "сорок" готовы широко открыть свой кошелек.

Уже этой зимой Ньюкасл готов потратить 350 миллионов евро на новых футболистов. Одной из главных целей "сорок" стал Александр Зинченко.

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Подписать звезд зимой практически невозможно, поэтому Ньюкасл сосредоточится на тех, кто может помочь команде сохранить прописку в АПЛ, но у них нет игрового времени. Зинченко прекрасно вписывается в эти критерии. В текущем сезоне Александр сыграл всего 245 минут, результативными действиями не отмечался.

Контракт Зинченко с Манчестером Сити завершается летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает лидера сборной Украины в 28 миллионов евро.

Напомним, гол Зинченко в ворота Боснии помог Украине получить путевку в плей-офф отбора на чемпионат мира.