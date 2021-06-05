Зинченко станет папой: беременная Влада опубликовала теплое фото

Самая звездная пара украинского футбола готовится к рождению первенца.
Властьда Зинченко ярким фото в своем инстаграм сообщила о своей беременности.
Интересно Ребров попрощался с Ференцварошем – три чемпионства подряд не спасли ситуацию
Полузащитник сборной Украины тоже запостил фото с подписью "Мой мир".
Отметим, что Александр уже прибыл в расположение сборной Украины, поэтому команда Шевченко готовится к Евро-2020 в полном составе.
На Евро-2020 многое будет зависеть от первой игры, – Мизин определяет победителя и доверяет Шевченко