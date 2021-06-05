Зинченко станет папой: беременная Влада опубликовала теплое фото

5 июня 2021 , 11:40
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Інстаграм Влади Зінченко

Самая звездная пара украинского футбола готовится к рождению первенца.

Властьда Зинченко ярким фото в своем инстаграм сообщила о своей беременности.

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Полузащитник сборной Украины тоже запостил фото с подписью "Мой мир".

Отметим, что Александр уже прибыл в расположение сборной Украины, поэтому команда Шевченко готовится к Евро-2020 в полном составе.

 

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Автор: Ярослав Сиваківський