Зинченко станет папой: беременная Влада опубликовала теплое фото

Самая звездная пара украинского футбола готовится к рождению первенца.

Властьда Зинченко ярким фото в своем инстаграм сообщила о своей беременности.

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Полузащитник сборной Украины тоже запостил фото с подписью "Мой мир".

Отметим, что Александр уже прибыл в расположение сборной Украины, поэтому команда Шевченко готовится к Евро-2020 в полном составе.