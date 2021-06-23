Зинченко рассказал, о чем говорила команда после поражения Австрии

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко заверил, что никто в команде не безразличен к результату. Сейчас ребята вместе пытаются найти выход из сложного положения.

Футболист рассказал, что сразу после проигрыша и тренеру, и футболистам трудно было найти слова, чтобы описать негативные эмоции.

Кстати Перспектив не вижу, – Сабо уничтожил сборную Украины и не верит в ее будущее на Евро-2020

Впрочем, после матча игроки таки провели долгий разговор, чтобы не повторять ошибок и обсудить план на будущее.

После приезда в отель после игры мы собрались вместе с ребятами, каждый озвучил свое мнение о ситуации. Мы долго разговаривали об этом, в том числе и сегодня утром. Это уже хороший сигнал, это говорит о том, что никто в команде не равнодушен и все хотят исправить положение, – сказал он.

Напомним, Украина еще имеет шансы выйти в плей-офф Евро-2020. Команда Шевченко может войти в четверку лучших третьих команд.