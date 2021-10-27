Зинченко против Ярмоленко: разные полюсы, фантастический Ареоля, роковой промах Фодена

Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко встретились в Кубке английской лиги. В серии пенальти победу праздновала команда Андрея.

Жребий подарил нам потенциальную встречу украинцев на Туманном Альбионе, а тренерские штабы Вест Хэма и Манчестер Сити сделали ее реальностью. Следовательно, мы увидели особую дуэль Александра Зинченко против Андрея Ярмоленко.

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Сразу следует забежать вперед и признать, что главным героем встречи стал голкипер "молотков" Альфонс Ареоля. Французский кипер творил в воротах чудеса и парировал все удары игроков Сити.

Украинцы часто вступали в борьбу друг против друга и встречались на фланге. Наиболее яркий эпизод с их участием случился на 55-й минуте. После атаки хозяев левым флангом мяч попал в ноги к Ярмоленко. Убийственная позиция, удар Андрея, однако, на пути мяча оказался Зинченко и фактически спас команду от гола. На 62-й минуте Дэвид Мойес снял Ярмоленко с игры.

"Сине-желтая" дуэль / фото Getty Images

На 83-й минуте Зинченко принял участие в резонансном эпизоде ​​уже рядом с противоположными воротами. Александр мощно пробил – Ареоля достал мяч из-под перекладины! Дальше была серия пенальти.

Ареоля больше не пришлось совершать подвиги. Все решил промах Фила Фодена. В четвертьфинале будет играть Вест Хэм!

Портал WhoScored оценил украинцев кардинально разными оценками. Ярмоленко стал худшим игроком Вест Хэма среди вышедших в основе игроков – 6,17. Зато Зинченко получил самую высокую оценку в составе "горожан" – 7,46.

Кубок лиги

Вест Хэм – Манчестер Сити 0:0, по пенальти 5:4