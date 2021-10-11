Зинченко получил хорошие новости – его конкурента оставят в тюрьме за изнасилование

Защитник Манчестер Сити Бенджамен Мэнди не скоро вернется на футбольное поле. Суд не хочет отпускать его из тюрьмы даже под залог.

Суд Честера отказал Бенджамену Мэнди в освобождении под залог. Соответствующую просьбу озвучили его адвокаты, но получили отказ.

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Таким образом, француз останется под стражей до 24 января. Отметим, что его адвокаты просили освободить подзащитного под залог 3 раза, но каждый раз суд отвечал отказом.

Напомним, полиция задержала Мэнди по подозрению в 4 случаях изнасилования в конце августа. С тех пор он остается за решеткой.

В прошлом сезоне конкурент Зинченко сыграл 20 матчей, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.