Зинченко получил хорошие новости – его конкурента оставят в тюрьме за изнасилование
Источник:Sky Sports
Защитник Манчестер Сити Бенджамен Мэнди не скоро вернется на футбольное поле. Суд не хочет отпускать его из тюрьмы даже под залог.
Суд Честера отказал Бенджамену Мэнди в освобождении под залог. Соответствующую просьбу озвучили его адвокаты, но получили отказ.
Интересно Украина – Босния и Герцеговина: лидер соперника пророчит "желто-синим" судьбу Казахстана
Таким образом, француз останется под стражей до 24 января. Отметим, что его адвокаты просили освободить подзащитного под залог 3 раза, но каждый раз суд отвечал отказом.
Напомним, полиция задержала Мэнди по подозрению в 4 случаях изнасилования в конце августа. С тех пор он остается за решеткой.
В прошлом сезоне конкурент Зинченко сыграл 20 матчей, забил 2 гола и отдал одну результативную передачу.Решает Петраков, я готов, – Малиновский не понимает скандала и хочет вернуться в сборную