На разминке перед игрой украинские футболисты подошли друг к другу и крепко обнялись. Они трогательно обменялись словами поддержки – обе звезды сильно озабочены из-за коварного военного нападения России на Украину.

Кстати Братский народ, говорили они, с**и, ненавижу, – Зинченко разгневался из-за военной атаки РФ

Видео теплой встречи Зинченко и Мыколенко

Особенно трогала футболистов акция в поддержку Украины перед игрой. Команды вышли в футболках с желто-синим прапором. На трибунах стадиона "Гудиссон Парк" вывесили баннер со словами поддержки, а также пели в честь Украины. Наши звезды не смогли сдержать слез.

Реакция Зинченко и Мыколенко на поддержку Украины