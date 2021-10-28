На Зинченко можно не рассчитывать, – Воробей объяснил бледную игру звезды сборной Украины

Уже скоро сборная Украины проведет решающий матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 против Боснии. Бывший форвард сборной Украины Андрей Воробей верит в силу "желто-синих".

Воробей убежден, что у сборной Украины хороший состав, которому по силам победить Боснию и продолжить борьбу за путевки на Мундиаль в Катаре. "Желто-синим" стоит поверить в свой потенциал и отправиться на матч с мыслью о том, что именно мы являемся фаворитами противостояния.

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Бывший форвард сборной отметил, что ситуация с Малиновским – это воспитательный момент, урок из которого извлекли как футболист, так и тренерский штаб.

Что касается Зинченко, то в ближайшее время вряд ли он сможет показать свою лучшую игру.

На Зинченко в ближайших матчах не стоит рассчитывать, поскольку травма бесследно не проходит. Но Александр – опытный футболист, и он все равно пригодится сборной, но опять же, на его место в составе претендуют игроки с лучшей игровой практикой,

– считает Воробей.

Напомним, 11 ноября в Одессе сборная Украины сыграет товарищеский матч против Болгарии, а 16 ноября сыграет в Сараево против Боснии.