Зинченко еще расти и расти: лидер сборной померялся наградами с легендарным Белановым

Во время исполкома УАФ Александру Зинченко удалось не только поздравить Александра Петракова с полноценным назначением на должность главного тренера сборной Украины. Лидер "желто-синих" имел возможность встретиться с обладателем "Золотого мяча" Игорем Белановым.

Беланов и Зинченко сделали общую фотографию с лучшими индивидуальными наградами. Правда, равнять их пока не приходится – до "Золотого мяча" Александру Зинченко еще предстоит активно поработать.

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На протяжении карьеры Беланов, кроме "Золотого мяча", завоевал Кубок Кубков, два раза побеждал в чемпионате СССР и поднимал над главой Кубок страны.

Молодой Зинченко уже успел три раза отпраздновать чемпионство в АПЛ и завоевать Кубок Англии и Кубок Лиги.