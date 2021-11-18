Бєланов та Зінченко зробили спільне фото з найкращими індивідуальними нагородами. Щоправда, рівняти їх наразі не доводиться – до "Золотого м'яча" Олександру Зінченку ще потрібно активно попрацювати.

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Впродовж кар'єри Бєланов окрім "Золотого м'яча" завоював Кубок Кубків, два рази перемагав у чемпіонаті СРСР та підіймав над головою Кубок країни.

Молодий Зінченко вже встиг три рази відсвяткувати чемпіонство в АПЛ та завоювати Кубок Англії та Кубок Ліги.