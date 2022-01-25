Зарплата, гарантии работы и звездные ассистенты – сборная Польши продолжает уговаривать Шевченко

Польский футбольный союз и Андрей Шевченко продолжают переговоры. Стороны пытаются найти компромисс по многим вопросам.

Руководитель польского футбольного союза Цезары Кулеша уверяет Шевченко, что тот сохранит работу даже в случае проигрыша России в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Боссы "Кадры" готовы предоставить украинцу все необходимые гарантии.

Кстати Шевченко не хочет отказываться от денег Дженоа – сборная Польши не сможет покрыть миллионы евро

Также польская сторона готова выполнить все финансовые требования не только Шевченко, но и его ассистента Мауро Тассотти. Кроме того, поляки хотят видеть в штабе украинца своих звезд – Ежи Дудека и Лукаша Пищека.

Отметим, что в Лиге наций "Кадру" ждет "группа смерти": Бельгия, Нидерланды и Уэльс. Поляки надеются, что Шевченко сможет найти рецепт удачи в этом турнире.

Руководители сборной Польши обещали объявить имя нового тренера 31 января. Шевченко имеет действующий контракт с Дженоа, согласно которого он не только получает зарплату, но и не имеет права искать новое место работы.