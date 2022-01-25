Как сообщил журналист Игорь Цыганык, Андрей Шевченко действительно получил предложение возглавить сборную Польши. Впрочем, украинец находится на контракте у Дженоа и собирается выполнять условия договора, за которые получает большую зарплату.

Интересно Гвардиола может возглавить сборную – в его распоряжении будет одна из лучших команд мира

Шевченко не имеет сейчас возможности вести переговоры о том, чтобы работать в другой команде, поскольку у него сейчас действует контракт с Дженоа. Поэтому детали контракта, деньги, условия, насколько я понимаю, они даже не обсуждали,

– объяснил Цыганик.

Ранее в СМИ звучала информация, что Шевченко будет зарабатывать в Польше 2,5 миллионов евро, а футбольный союз привлек спонсоров, чтобы потянуть финансовые требования украинца.

Контракт Шевченко с Дженоа действует до мая 2024 года. "Грифоны" не стали расторгать договор, чтобы избежать безумной компенсации за досрочное увольнение специалиста и его штаба – около 20 миллионов евро, 10 из которых получит лично украинец. Следовательно, Шевченко продолжает получать зарплату в Дженоа, как и прописано в контракте.

Во главе генуэзцев Шевченко провел 11 матчей, одержал 1 победу и потерпел 7 поражений. Еще три матча завершились ничьей.