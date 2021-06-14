Запишем матч в актив, – Шевченко о поражении Нидерландам, замене Марлоса и ошибке Миколенко

Андрей Шевченко проанализировал стартовый матч на Евро-2020. Наставник "сине-желтых" считает, что вся борьба впереди.

"Я очень доволен игрой. Как команда среагировала на происходящее, особенно во втором тайме после пропущенных голов. Несмотря на то, что мы проиграли этот матч – запишем его себе в актив. Когда играешь на таком уровне, особенно против такой команды, которая атакует и ищет моменты, то постоянно находишься в напряжении. Мне понравилось, как ребята среагировали на это напряжение. Команда повысила свой уровень сегодняшней игрой", – сказал тренер.

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Андрей Николаевич нашел обьяснение огромному количеству моментов у соперника: "Это нормально, учитывая уровень соперника. Нам тоже было чем ответить. В первом тайме у нас было много интересных атак, но мы не совсем удачно ими распорядились. Во втором тайме было намного лучше".

Главный тренер национальной команды поддержал Виталия Миколенко.

На таком уровне все допускают ошибки. Это сумасшедшие скорости. На своих ошибках нужно учиться. Мы все поддержали его. Я думаю, что никому не должно быть стыдно и обидно за тот футбол, который команда показала.

Также Шевченко рассказал о вынужденной замене Зубкова на Марлоса: "В таких матчах нам нужны быстрые и резкие футболисты. Мы знаем и ценим Марлоса, как игрока. Знаем, что он может дать команде. Он вышел и отработал отлично.

Самого Марлоса мы заменили потому, что решили усилить середину поля. Нужно было выпустить более мобильного игрока. Мы где-то сбалансировали середину поля и создали несколько моментов, которые и реализовали.

В целом у наставника "сине-желтых" позитивный настрой на следующие поединки: "У нас есть две игры. Я сказал ребятам, что групповой этап складывается не из одного матча. Будем готовиться к матчу с Северной Македонией. У нас есть 5 дней".