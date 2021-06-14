"Конечно, расстроены результатом. Вытянули такую игру с 0:2, сравняли. Конечно, обидно проигрывать на последних минутах. Но ничего страшного, у нас еще есть два матча. Если мы проведем их с такой же самоотдачей, как сегодня, я уверен, что мы без проблем сможем добыть очки", – говорит Андрей Ярмоленко.

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Лидер "сине-желтых" не скупился на комплименты для "Оранье". "Давайте так будем говорить: нужно понимать, против кого и где мы играли.

Мы играли на выезде против Нидерландов – одной из лучших сборных в мире. Поэтому было тяжело. Они владели преимуществом, но это не была игра в одни ворота. У нас также были моменты, которые мы могли реализовывать в первом тайме.

По эмоциям трудно сейчас судить об игре, потому что 0:2, 2:2, в конце проиграли. Трудно что-то говорить по поводу игры. Думаю, завтра спокойно сядем и разберем игру с тренерским штабом, нам укажут на наши ошибки. Будем двигаться дальше. Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которые были здесь. И своим партнерам по команде, потому что придя в раздевалку, я увидел, что каждый из них отдал все силы", – заявил Ярмоленко.