Замена Зинченко и Малиновского: новая роль для молодого таланта в сборной

Хавбек Динамо Николай Шапаренко быстро стал одним из ведущих футболистов не только в клубе, но и в сборной. Судьба октябрьских матчей команды во многом будет зависеть от его кондиций.

По мнению бывшего хавбека сборной Украины Евгения Левченко, сборную Украины ожидают ключевые игры. В таких поединках нужен лидер, который поведет за собой команду.

Интересно Финляндия – Украина: хозяева объявили заявку на матч с "желто-синими"

Александр Зинченко не сможет играть из-за травмы, а Руслана Малиновского Петраков не вызвал. Таким образом, роль вожака в центре поля может взять на себя Николай Шапаренко.

Очень жаль, что кроме Малиновского, не будет еще и Зинченко. Он один из тех игроков, кто важен для сборной. Однако мне нравится, как сейчас прогрессирует Шапаренко в национальной команде. Я рад за него и всегда выделял этого футболиста. Такие игроки должны получать больше времени и пространства,

– считает Левченко.

Напомним, уже вскоре сборная Украины проведет два матча отбора на чемпионат мира. 9 октября "желто-синие" сыграют с Финляндией, а 12 числа – примут Боснию и Герцеговину во Львове.