Закройте небо, – известный украинский вратарь вступил в ряды Вооруженных Сил Украины

От российской агрессии Украину защищают люди разных профессий. Среди них – бывший вратарь Динамо и Днепра Святослав Сирота.

О вступлении в ряды ВСУ сообщил сам футболист. Кроме того, Сирота выступил с важным месседжем и принял участие в призывах закрыть небо над Украиной.

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"Не пишите мне всякой х..ни. Я на месте в Вооруженных силах Украины. Когда смогу, что-то напишу. Сейчас не могу. Нам всем победы, остаться в живых и... закройте небо", – написал Святослав Анатольевич.

Свою карьеру Сирота начинал в киевском Динамо. Потом выступал за Верес, Днепр и тернопольскую Ниву. В середине 90-х кипер выигрывал бронзу чемпионата Украины и играл в финале Кубка Украины.

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