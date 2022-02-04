Захочешь – уйдешь, – Мыколенко рассказал, как Суркис отпустил его в Эвертон

Президента Динамо Игоря Суркиса часто обвиняют в том, что он "передерживает" талантливых футболистов. Многие исполнители мечтали о карьере в Европе, но в итоге не покидали ряды Динамо.

По словам Виталия Мыколенко, никаких условий для перехода в Эвертон Игорь Суркис ему не ставил. Единственным решающим фактором стало желание самого футболиста попробовать свои силы в топовом чемпионате.

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Я не знаю, почему Динамо считают "золотой клеткой". Не было никаких принуждений, мол, не уйдешь, пока за тебя денег не дадут. Мне сказали четко – если хочешь, то уйдешь,

– рассказал Мыколенко.

Напомним, Виталий Мыколенко стал игроком Эвертона этой зимой. "Ириски" заплатят за 22-летнего таланта 20 миллионов фунтов, выплату рассрочили на несколько лет.

Украинец уже успел провести в составе Эвертона 2 матча. Теперь он получил нового тренера – легендарного Фрэнка Лэмпарда.

В тренерский штаб вошел Эшли Коул, игравший на позиции левого защитника в Арсенале, Челси и сборной Англии, поэтому Мыколенко получит отличное наставничество для дальнейшего прогресса.