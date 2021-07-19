Забарный отметил позитив для себя после Евро-2020 – защитник выделил ключевой компонент

Илья Забарный и его партнеры по национальной команде присоединились к лагерю Динамо и готовятся к новому сезону. 18-летний защитник пообщался с пресс-службой "бело-синих".

"Конечно, я тоже соскучился за ребятами. Все-таки это родной коллектив, было очень приятно вернуться. Звездная болезнь после Евро-2020? Не хочется себя нахваливать, но думаю, что нет", – сказал Илья.

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Футболист рассказал о встрече с Мирчей Луческу после возвращения из сборной: "Тренер пообщался с некоторыми игроками индивидуально по поводу ошибок – где можно было сыграть по-другому. Дал нам отдохнуть, и теперь готовимся уже вместе со всей командой".

Также Забарный выделил позитив от участия в чемпионате Европы.

Возможно, появилось больше уверенности в себе. Кроме того, участие в таком турнире – это большой опыт. Думаю, с каждым матчем я прибавляю, – считает Илья.

Защитник киевского Динамо провел на Евро-2020 все 5 матчей в составе "сине-желтых".