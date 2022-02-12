До перерыва гости забили всего однажды. Точный удар удался Рахиму Стерлингу. В начале второго тайма счет удвоил Фил Фоден. Первый его удар был заблокирован, но вторая попытка оказалась точной. В зародыше атаки участие принял Александр Зинченко.

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Вскоре дубль оформил Стерлинг. Пасс Рубена Диаша после подачи от углового на дальнюю штангу стал результативным. А на последней минуте Стерлинг забил в третий раз. Его пенальти кипер парировал, но Рахим оказался первым на добивании – хет-трик.

Три пункта укрепили лидерство команды Хосепа Гвардиолы. В Сити 63 пункта после 25 поединков.

Александр Зинченко провел неплохой матч и активно работал на атаку на своем фланге. Правда, портал WhoScored оценил его самой низкой оценкой среди игроков – 7,22. Также у украинца больше прикосновений к мячу среди всех участников поединка – 114.

Чемпионат Англии, 25 тур

Норвич – Манчестер Сити 0:4

Голы: Стерлинг, 31, 70, 90, Фоден, 48.