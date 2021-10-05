Потери перед ключевым матчем: Мыколенко и Буяльский не сыграют с Финляндией

Вчера национальная сборная Украины уже собралась в Киеве. Не все футболисты прибыли в расположение команды в боевой готовности.

Несколько представителей киевского Динамо не смогут помочь "желто-синим" в матче против Финляндии. Играть не смогут Денис Бойко, Виталий Мыколенко и Виталий Буяльский.

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Голкипер не сможет играть по личным причинам. Буяльский вылетел из-за травмы как минимум на 2 недели, а Мыколенко чувствует дискомфорт после матча с донецким Шахтером. Все эти исполнители уже покинули расположение команды.

Матч Финляндия – Украина состоится 9 октября. Поединок пройдет в Хельсинки. Сейчас обе команды имеют по 5 очков, но у финнов еще поединок в запасе.