Все о жеребьевке Лиги наций: трансляция, время, формат и возможные соперники Украины

В четверг, 16 декабря, в 19:00 по киевскому времени состоится процедура жеребьевки Лиги наций в швейцарском Ньоне. Сборная Украины узнает своих соперников и сможет вновь вернуться в сильнейшую Лигу.

Процедура

В Лиге наций УЕФА-2022/2023 примут участие сборные всех 55 ассоциаций. Участников распределят по четырем лигам: A, B, С, D. Список лиг сформирован на основе результатов сборных в Лиге наций УЕФА-2020/21. В каждой из лиг А, В и С будет по 16 сборных, которые разобьют на четыре группы по четыре. Оставшиеся семь сборных попадут в две группы Лиги D: из четырех и из трех команд.

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Соперники Украины

Команда Александра Петракова попала в первую корзину Лиги В и получит по одному сопернику из трех других корзин. УЕФА традиционно разводит нас со страной-агрессором, поэтому из корзины №2 на "сине-желтых" могут попасть Финляндия, Норвегия и Шотландия.

Корзина 1: Украина, Швеция, Босния и Герцеговина, Исландия.

Корзина 2: Финляндия, Норвегия, Шотландия, Россия.

Корзина 3: Израиль, Румыния, Сербия, Ирландия.

Корзина 4: Словения, Черногория, Албания, Армения.

Формат

Все матчи группового этапа пройдут с июня по сентябрь 2022 года. Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, назначенную на июнь 2023 года. Победители групп в Лигах B, C и D поднимутся выше. Последние места групп в Лигах A и B опустятся ниже.

Календарь

Туры 1 и 2: 2-8 июня 2022 года.

Туры 3 и 4: 8-14 июня 2022 года.

Туры 5 и 6: 22-27 сентября 2022 года.

Жеребьевка финальной стадии состоится позже.

Полуфиналы: 14 и 15 июня 2023 года.

Финал и матч третье место: 18 июня 2023 года.

Трансляция

Видеотрансляция жеребьевки Лиги наций запланирована на официальном сайте УЕФА и телеканале "Футбол 1".