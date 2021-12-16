Процедура

У Лізі націй УЄФА-2022/2023 візьмуть участь збірні усіх 55 асоціацій. Учасників розподілять за чотирма лігами: A, B, С, D. Список ліг сформовано на основі результатів збірних у Лізі націй УЄФА-2020/21. У кожній із Ліг А, В та С буде по 16 збірних, які розіб'ють на чотири групи по чотири. Сім збірних, що залишилися, потраплять у дві групи Ліги D: із чотирьох і з трьох команд.

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Суперники України

Команда Олександра Петракова потрапила до першого кошика Ліги В і отримає по одному супернику з трьох інших кошиків. УЄФА традиційно розводить нас із країною-агресором, тому з кошика №2 на "синьо-жовтих" можуть потрапити Фінляндія, Норвегія та Шотландія.

Кошик 1: Україна, Швеція, Боснія і Герцеговина, Ісландія.

Кошик 2: Фінляндія, Норвегія, Шотландія, Росія .

Кошик 3: Ізраїль, Румунія, Сербія, Ірландія.

Кошик 4: Словенія, Чорногорія, Албанія, Вірменія.

Формат

Усі матчі групового етапу відбудуться з червня по вересень 2022 року. Переможці чотирьох груп Ліги А потраплять у фінальну стадію Ліги націй, яка призначена на червень 2023 року. Переможці груп у Лігах B, C та D піднімуться лігою вище. Останні місця груп у Лігах A та B опустяться лігою нижче.

Календар

Тури 1 та 2: 2-8 червня 2022 року.

Тури 3 та 4: 8-14 червня 2022 року.

Тури 5 та 6: 22-27 вересня 2022 року.

Жеребкування фінальної стадії відбудеться пізніше.

Півфінали: 14 та 15 червня 2023 року.

Фінал та матч за третє місце: 18 червня 2023 року.

Трансляція

Відеотрансляція жеребкування Ліги націй запланована на офіційному сайті УЄФА та телеканалі "Футбол 1".