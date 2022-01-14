Уже на 4-й минуте хозяева могли открывать счет. Дженоа спасла поперечину после удара Раде Крунича. Вскоре атаку организовала связка Ребич – Мессиас, однако гостям снова повезло.

К теме Пиоли пообещал помощь Шевченко – против Дженоа сыграют игроки ротации Милана

А на 17-й минуте генуэзцы неожиданно открыли счет. Норвежец Лео Эстигор в прыжке переправил мяч в сетку после подачи от углового флажка. Следует заметить, что Эстигор присоединился к команде Шевченко всего неделю назад – "грифоны" арендовали защитника у Брайтона.

Прошло 10 минут и забивать мог еще один новобранец Дженоа. Очередной угловой едва не завершился голом Келвина Ебоа – неточно. А под занавес роскошного для гостей тайма шанс упустил Кайседо.

На старте второй половины генуэзцы не использовали очередную возможность, после чего Милан добавил в активности и добился своего. На 74-й минуте Оливье Жиру головой поразил цель и перевел игру в овертайм. В дополнительное время хозяева забили еще дважды. Рафаэль Леау отличился курьезным голом, а затем успех закрепил Алексис Салемакерс. Команда Шевченко бросила все силы в борьбу, была близка к спасению, однако путевку в четвертьфинал завоевал Милан. В свою очередь, Дженоа выдал одну из лучших игр под руководством украинского тренера.

Кубок Италии, 1/8 финала

Милан – Дженоа 1:1 (2:0 в дополнительное время)

Голы: Жиру, 74, Леау, 102, Салемакерс, 112 – Эстигор, 17.