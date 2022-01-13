Главный тренер Милана Стефано Пиоли рассказал о планах на 1/8 финала Кубка Италии. Против Дженоа выйдет не самый сильный состав Милана.

Читайте также Шевченко получил плохие новости – список кандидатов на его замену увеличился

Специалист хочет дать шанс тем, кто обычно получает мало игрового времени. Особенно это касается игроков атаки.

В воротах точно сыграет Меньян. Ибра дисквалифицирован, поэтому в атаке будет Жиру. Мальдини сильно вырос за год, сейчас он более совершенный футболист, завтра у него будет отличный шанс проявить себя. Ребич долго не играл, поэтому завтра каждая минута будет ценна для него,

– сказал Пиоли.

Напомним, матч 1/8 финала Кубка Италии Милан – Дженоа состоится сегодня, 13 января. Стартовый свисток матча раздастся в 22:00.

Ранее звучала информация о том, что отсутствие побед в чемпионате приблизило наставника Дженоа Андрея Шевченко к увольнению. Уже сейчас стороны ведут переговоры о досрочном расторжении контракта, результат матча с Миланом должен стать решающим фактором.