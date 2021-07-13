Новичок польской Екстраклясы Термалика рассматривает возможность подписания украинского защитника Дмитрия Чигринского. Стороны уже ведут переговоры о сотрудничестве.

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Тренирует команду бывший хавбек Шахтера Мариуш Левандовски. Еще одним важным фактором трансфера является то, что Чигринский имеет статус свободного агента, поэтому клуб не будет платить за игрока.

Напомним, с 2016 года Чигринский выступал за АЕК. За греческий клуб он сыграл 126 матчей, отличился 5 голами и выиграл титул чемпиона Греции в сезоне 2017/18. До этого защитник выступал за Днепр, Шахтер, Барселону и запорожский Металлург.