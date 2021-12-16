Воронин останется работать в Москве – контракт с Динамо будет продлен

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин строит тренерскую карьеру в России. Менять место работы он пока не планирует.

Немецкий тренер Динамо Москва Сандро Шварц в скором времени пролонгирует соглашение с клубом. Такое же решение принял и его помощник Андрей Воронин.

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По предварительной информации, новый контракт украинца с "бело-синими" будет рассчитан на 2 года, переговоры еще продолжаются. Действующий контракт 42-летнего Воронина с клубом должен был завершиться этим летом.

Ранее Воронин защищал цвета московского Динамо в качестве игрока, он играл за команду с 2010 по 2014 год. Сейчас его подопечные идут на 2-м месте чемпионата, отставание от Зенита, за который играет Ракицкий, составляет 2 очка.

Напомним, в составе московского Динамо играет Иван Ордец. После перехода в Россию он лишился места в сборной Украины.